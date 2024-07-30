Mulher sofre queimaduras e morre após aquecedor de alimentos explodir Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 36 anos morreu após passar uma semana internada na UTI por sofrer queimaduras graves provocadas pela explosão de um aquecedor de alimentos.

Mileide Mirela Soledade Paim foi internada na sexta-feira (19) e o óbito foi confirmado no sábado (27). A mulher deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira com queimaduras graves, mas não resistiu e morreu, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

O aquecedor de alimentos explodiu no momento em que Mileide foi reabastecer o equipamento. A vítima, que morava em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, foi colocar álcool no aquecedor para reabastecê-lo, mas o fogo não estava desligado e o aparelho explodiu.

Mileide foi internada na UTI de Queimaduras do hospital, conforme explicou a unidade de saúde por meio de nota. "Apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, a paciente foi a óbito", diz o comunicado.