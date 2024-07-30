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Em Goiás

Mulher sofre queimaduras e morre após aquecedor de alimentos explodir

Vítima estava reabastecendo o aquecedor de alimentos com álcool no momento da explosão e foi internada com queimaduras graves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2024 às 11:17

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 11:17

Mulher sofre queimaduras e morre após aquecedor de alimentos explodir
Mulher sofre queimaduras e morre após aquecedor de alimentos explodir Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 36 anos morreu após passar uma semana internada na UTI por sofrer queimaduras graves provocadas pela explosão de um aquecedor de alimentos.
Mileide Mirela Soledade Paim foi internada na sexta-feira (19) e o óbito foi confirmado no sábado (27). A mulher deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira com queimaduras graves, mas não resistiu e morreu, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.
O aquecedor de alimentos explodiu no momento em que Mileide foi reabastecer o equipamento. A vítima, que morava em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, foi colocar álcool no aquecedor para reabastecê-lo, mas o fogo não estava desligado e o aparelho explodiu.
Mileide foi internada na UTI de Queimaduras do hospital, conforme explicou a unidade de saúde por meio de nota. "Apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, a paciente foi a óbito", diz o comunicado.
Polícia Civil de Goiás disse ter instaurado inquérito para apurar o caso. A investigação quer determinar as circunstâncias em que o aquecedor de alimentos explodiu.

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