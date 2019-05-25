Mulher que jogou filha da janela em SP era vista com orgulho pela família

Prédio onde mãe e filha caíram do quinto andar na Zona Oeste de SP Crédito: Foto: Reprodução/TV Globo

De infância simples no extremo zona sul da capital paulista, filha de jardineiro e esteticista, Fernanda Fernandes, 29, sempre chamou atenção pela inteligência.

Formou-se em geografia na concorrida Universidade de São Paulo, onde foi integrante do Núcleo de Direito à Cidade. Também estagiou na Secretaria do Meio Ambiente do Estado e assumiu uma monitoria no Parque de Ciências e Tecnologia da USP.

A trajetória não daria pistas da tragédia que protagonizou na madrugada desta sexta-feira (24). Fernanda atirou a filha de três anos do apartamento onde viviam, no quinto andar de um edifício na avenida Corifeu de Azevedo Marques (zona oeste). Ela também se jogou, depois de negociações frustradas com os bombeiros e de ter ateado fogo à cortina do apartamento.

A menina caiu sobre um carro e teve apenas escoriações leves. A mãe, que teve a prisão decretada em flagrante, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas.

Nos últimos anos, Fernanda se equilibrava entre os estudos e a filha, Teodora, nascida em 2015, após vários anos de relacionamento com o único namorado, o professor de música Evandro Barbosa.

O casal morava num sobrado construído sobre a casa da mãe de Fernandinha, como é conhecida. Eles se davam bem e se mostravam apegados à menina, conta a vizinha de frente, amiga da família há 30 anos, Zina Dantas, 57.

Em 12 de fevereiro deste ano, no entanto, Fernanda registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica e ameaça contra Evandro. Segundo o documento policial, ela afirma que o músico não aceitava o fim da relação, ocorrido em novembro de 2018. "Declara [Fernanda] que o autor [seu ex-companheiro] é violento e que diante da situação está se sentindo muito intimidada", diz trecho do relato feito à polícia então.

Após a separação, ele se mudou para o País de Gales, segundo o perfil no Facebook. Ela foi morar na zona oeste da cidade, a poucos quilômetros da universidade.

Cerca de um mês atrás, Fernanda teve o que foi descrito como um surto numa visita à casa da mãe. Às 7h, balançava a filha no colo na varanda do sobrado e gritava "Jesus!" e frases desconexas. Zina prenunciou uma tragédia ao ver a mulher, alterada e vermelha, não atender aos pedidos da família para largar a criança. Segundo a vizinha, depois desse episódio, além do tratamento psicológico que já fazia, Fernanda ficou uns dias internada.

Na quarta-feira (22), esteve de novo no bairro. Vestia um blusão do avesso e andava de um lado para o outro sem parar. Perguntou para a vizinha, que é educadora, o que fazer com a filha, que não estaria se adaptando à nova escolinha. "Como ela teve coragem de jogar a menina e se jogar?", se pergunta Zina, ainda em choque com a notícia.

Ela conta que Fernanda não usa drogas, não é religiosa, nem agressiva – só gosta de "um cigarro e de uma cervejinha". "Puxou do pai", diz Zina. O pai de Fernanda morreu há cerca de dez anos, vítima de câncer. Era alcoólatra e por vezes, sempre segundo a vizinha, surtava em casa.