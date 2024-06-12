Mulher morre após explosão causada por ex em kitnet no MT, diz polícia

A vítima foi identificada como Eliziane Martins de Oliveira, de 24 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 24 anos morreu após uma explosão dentro da kitnet em que morava em Nova Ubiratã (MT). O companheiro de Eliziane Martins de Oliveira é o principal suspeito de causar a explosão. O gás de cozinha foi usado como agente inflamável no crime, segundo a Polícia Judiciária de Mato Grosso.

O homem teria se trancado dentro da kitnet junto à vítima antes da explosão. Ele também sofreu queimaduras no momento do ataque e foi hospitalizado no município de Sorriso, onde segue internado. A mulher foi socorrida, mas morreu após internação. Ela foi transferida ao Hospital Municipal de Cuiabá no domingo (9) e teve morte constatada na segunda-feira (10).