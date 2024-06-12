Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher morre após explosão causada por ex em kitnet no MT, diz polícia
Em investigação

Mulher morre após explosão causada por ex em kitnet no MT, diz polícia

O homem teria se trancado dentro da kitnet junto à vítima antes da explosão. Ele também sofreu queimaduras no momento do ataque e foi hospitalizado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2024 às 15:15

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 15:15

A vítima foi identificada como Eliziane Martins de Oliveira, de 24 anos
A vítima foi identificada como Eliziane Martins de Oliveira, de 24 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma mulher de 24 anos morreu após uma explosão dentro da kitnet em que morava em Nova Ubiratã (MT). O companheiro de Eliziane Martins de Oliveira é o principal suspeito de causar a explosão. O gás de cozinha foi usado como agente inflamável no crime, segundo a Polícia Judiciária de Mato Grosso.
O homem teria se trancado dentro da kitnet junto à vítima antes da explosão. Ele também sofreu queimaduras no momento do ataque e foi hospitalizado no município de Sorriso, onde segue internado. A mulher foi socorrida, mas morreu após internação. Ela foi transferida ao Hospital Municipal de Cuiabá no domingo (9) e teve morte constatada na segunda-feira (10).
O caso é investigado como homicídio doloso. O suspeito do crime não teve nome divulgado pela polícia e ainda não foi ouvido devido ao estado de saúde dele. Por isso, o UOL não pode entrar em contato com ele ou identificar quem faz a defesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Mato Grosso Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados