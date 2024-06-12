Mulher morre após explosão causada por ex em kitnet no MT, diz polícia

Uma mulher de 24 anos morreu após uma explosão dentro da kitnet em que morava em Nova Ubiratã (MT). O companheiro de Eliziane Martins de Oliveira é o principal suspeito de causar a explosão. O gás de cozinha foi usado como agente inflamável no crime, segundo a Polícia Judiciária de Mato Grosso.
O homem teria se trancado dentro da kitnet junto à vítima antes da explosão. Ele também sofreu queimaduras no momento do ataque e foi hospitalizado no município de Sorriso, onde segue internado. A mulher foi socorrida, mas morreu após internação. Ela foi transferida ao Hospital Municipal de Cuiabá no domingo (9) e teve morte constatada na segunda-feira (10).
O caso é investigado como homicídio doloso. O suspeito do crime não teve nome divulgado pela polícia e ainda não foi ouvido devido ao estado de saúde dele. Por isso, o UOL não pode entrar em contato com ele ou identificar quem faz a defesa.