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São Paulo

Mulher joga criança do 5º andar de um prédio em SP, diz polícia

A mulher também teria ateado fogo no apartamento

Publicado em 

24 mai 2019 às 10:39

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 10:39

Prédio onde mãe e filha caíram do quinto andar na Zona Oeste de SP Crédito: Foto: Reprodução/TV Globo
Uma mulher jogou uma criança de cerca de três anos de idade do quinto andar de um prédio na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta sexta-feira (24).
Segundo a polícia e o corpo de bombeiros, por volta das 0h20 a criança foi jogada pela janela de um prédio no Jaguaré. Ela chegou a bater sobre um veículo que estava entrando no estacionamento do condomínio e em seguida caiu no chão. 
A polícia foi acionada e ao chegar no local começou uma negociação com a mulher que permanecia dentro do apartamento. Ela ainda teria ateado fogo na residência. Quando os bombeiros conseguiram entrar a mulher se jogou também pela janela.
A criança e a mulher foram socorridas pelos bombeiros com vida e encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. 
O caso foi encaminhado para o 91º DP (Vila Leopoldina).

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