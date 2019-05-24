Mulher joga criança do 5º andar de um prédio em SP, diz polícia

Prédio onde mãe e filha caíram do quinto andar na Zona Oeste de SP Crédito: Foto: Reprodução/TV Globo

Uma mulher jogou uma criança de cerca de três anos de idade do quinto andar de um prédio na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta sexta-feira (24).

Segundo a polícia e o corpo de bombeiros, por volta das 0h20 a criança foi jogada pela janela de um prédio no Jaguaré. Ela chegou a bater sobre um veículo que estava entrando no estacionamento do condomínio e em seguida caiu no chão.

A polícia foi acionada e ao chegar no local começou uma negociação com a mulher que permanecia dentro do apartamento. Ela ainda teria ateado fogo na residência. Quando os bombeiros conseguiram entrar a mulher se jogou também pela janela.

A criança e a mulher foram socorridas pelos bombeiros com vida e encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas.