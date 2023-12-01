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Na Bahia

Mulher é presa suspeita de vazar informações de pacientes a criminosos

A funcionária está sendo acusada de ser associada ao tráfico e participar de uma organização criminosa. Além disso, ela é investigada por ter violado o sigilo profissional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2023 às 14:32

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:32

Uma funcionária de um posto de saúde em Recife foi presa nesta quinta-feira (30) por suspeita de integrar uma organização criminosa e usar o cargo para beneficiar a quadrilha. A mulher de 41 anos é suspeita de vazar informações de pacientes para a quadrilha. Ela ainda obtinha atestados médicos falsificados.
A funcionária está sendo acusada de ser associada ao tráfico e participar de uma organização criminosa. Além disso, ela é investigada por ter violado o sigilo profissional, segundo a Polícia. Ela foi presa. O caso segue em investigação com a delegacia de Porto de Galinhas.

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