Mulher é morta em Curitiba após ser estrangulada com cabo USB e esfaqueada Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em um apartamento em Curitiba (PR). A Polícia Civil informou que o ex-companheiro da vítima foi encontrado esfaqueado no local e é o principal suspeito do crime.

A vítima tinha sinais de estrangulamento, que teria sido causado por um cabo USB.

Após o estrangulamento, a mulher sofreu dois golpes de faca no tórax.

O homem também estava ferido, mas ele é apontado como o autor do feminicídio. Segundo a polícia, após atacar a vítima, ele teria tentado se matar esfaqueando duas vezes o próprio peito.

O suspeito nega o crime. Ele alega que estava dormindo, já acordou ferido e que encontrou a vítima morta.

Ele próprio acionou a Polícia Militar e foi encaminhado ao hospital por conta dos ferimentos.