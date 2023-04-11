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No Paraná

Mulher é morta em Curitiba após ser estrangulada com cabo USB e esfaqueada

Vítima tinha sinais de estrangulamento e dois golpes de faca no tórax. O ex-companheiro da mulher é o principal suspeito

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:51
Mulher é morta em Curitiba após ser estrangulada com cabo USB e esfaqueada
Mulher é morta em Curitiba após ser estrangulada com cabo USB e esfaqueada Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em um apartamento em Curitiba (PR). A Polícia Civil informou que o ex-companheiro da vítima foi encontrado esfaqueado no local e é o principal suspeito do crime.
A vítima tinha sinais de estrangulamento, que teria sido causado por um cabo USB.
Após o estrangulamento, a mulher sofreu dois golpes de faca no tórax.
O homem também estava ferido, mas ele é apontado como o autor do feminicídio. Segundo a polícia, após atacar a vítima, ele teria tentado se matar esfaqueando duas vezes o próprio peito.
O suspeito nega o crime. Ele alega que estava dormindo, já acordou ferido e que encontrou a vítima morta.
Ele próprio acionou a Polícia Militar e foi encaminhado ao hospital por conta dos ferimentos.
O caso será investigado pela Delegacia da Mulher.

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