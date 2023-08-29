Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher é mantida refém, torturada e morta em casa
Latrocínio no Ceará

Mulher é mantida refém, torturada e morta em casa

Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, foi torturada na casa na qual morava com o marido e não resistiu aos ferimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:00

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:00

Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu
Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Reprodução
Uma mulher morreu após ser mantida refém e ter sido torturada na casa na qual morava com o marido no Ceará.
Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela e o marido teriam sido feitos reféns em casa, no bairro Planalto do Sol, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada deste sábado (26).
Vizinhos contaram que o marido da vítima estava na calçada de casa quando foi abordado e rendido por dois homens armados, que entraram na casa, vendaram e amarraram marido e mulher em cômodos diferentes. Essas testemunhas, que não quiseram ter os nomes revelados, conversaram com a TV Verdes Mares.
A mulher foi ferida na cabeça com um "objeto contundente", segundo a polícia. Não foram divulgadas informações sobre itens levados da residência. Até a tarde desta segunda-feira (28), ninguém havia sido identificado e preso.
O caso é investigado como latrocínio -roubo seguido de morte-, conforme a secretaria da SSPDS (Segurança Pública e Defesa Social).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados