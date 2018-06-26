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Agora o hexa vem

Mulher cria coxinha em formato do Canarinho Pistola

Shirley Candido, de Minas Gerais, também já elaborou a Neyxinha, quitute com a cabeça de Neymar

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 11:55
Mineira se inspirou no mascote brasileiro da Copa da Rússia para criar o quitute Crédito: Instagram
A torcida dos brasileiros pelo hexacampeonato tem de tudo e vale até acender vela para dar sorte. Em Minas Gerais, uma mulher resolveu fazer uma coxinha no formato do ícone brasileiro dessa Copa do Mundo: o Canarinho Pistola.
"Se depois dessa o hexa não vier, eu nem sei o que eu faço", disse Shirley Candido ao postar o resultado da obra no Instagram.
Segundo ela, a "coxinha oficial da Copa grita gol enquanto espuma revolta pela realidade do seu País". Com massa de coxinha, o recheio é o clássico de frango, mas tem o acréscimo do "catupirÓDIO", conforme ela descreve na legenda.
Tal qual o mascote, ele parece um dos personagens de Angry Birds. Confira:
Moradora de Governador Valadares, não é a primeira vez que Shirley cria um quitute relacionado ao futebol. Em março, ela apresentou aos seguidores a Neyxinha. Sim, uma coxinha com a cabeça do jogador Neymar.
O detalhe fica para o brinco de diamante em uma das orelhas feito com queijo parmesão:
A criatividade de Shirley vai além: ela já fez o salgado no formato do rosto de Michel Termer, o 'golpixinha', e uma mistura de coxinha com cupcake, o 'coxicake'.

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