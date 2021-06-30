Mourão diz não há espaço para impeachment de Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (30), que não há espaço para impeachment do presidente Jair Bolsonaro prosperar. "Estamos a um ano e pouco das eleições. Vamos deixar o processo seguir e chegar lá em outubro do ano que vem para ver o que acontece", disse à imprensa.

Partidos de oposição e movimentos sociais apresentam nesta quarta-feira um "superpedido" de impeachment contra Bolsonaro, com demandas já protocoladas na Câmara e a inclusão de acusações de crime de responsabilidade pelo caso de suposto superfaturamento de contratos pedidos de propina para aquisição da vacinas.