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Vice-presidente

Mourão diz não há espaço para impeachment de Bolsonaro

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão afirmou que tem conhecimento de denúncia de pagamento de propina para compra de vacina

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:33
O vice-presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (30), que não há espaço para impeachment do presidente Jair Bolsonaro prosperar. "Estamos a um ano e pouco das eleições. Vamos deixar o processo seguir e chegar lá em outubro do ano que vem para ver o que acontece", disse à imprensa.
Partidos de oposição e movimentos sociais apresentam nesta quarta-feira um "superpedido" de impeachment contra Bolsonaro, com demandas já protocoladas na Câmara e a inclusão de acusações de crime de responsabilidade pelo caso de suposto superfaturamento de contratos pedidos de propina para aquisição da vacinas.
Mourão disse ter tomado conhecimento do caso pela imprensa da nova denúncia, publicada ontem pela Folha de S.Paulo, do pagamento de propina à Davati Medical Supply pela assinatura do contrato para a compra de um lote de vacinas Astrazeneca.

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