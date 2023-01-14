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Aos 57 anos

Morre Tereza Barroso, esposa do ministro do STF Luís Roberto Barroso

Aos 57 anos, ela enfrentava uma luta contra um câncer primário na cabeça do fêmur
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2023 às 10:11

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 10:11

Faleceu, na noite desta sexta-feira, 13, a empresária Tereza van Brussel Barroso, esposa do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Aos 57 anos, ela enfrentava uma luta contra um câncer primário na cabeça do fêmur.
A informação foi confirmada pelo Tribunal, que divulgou uma nota de pesar. "Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família - Luís Roberto, Luna e Bernardo - está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz", disse a nota.
Tereza Barroso lutava contra um câncer
Tereza Barroso lutava contra um câncer Crédito: Reprodução
Ainda segundo a nota, informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família. Tereza deixa o esposo, Luís Roberto Barroso, e dois filhos.

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