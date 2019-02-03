Morre Sabrina Bittencourt, ativista que denunciou João de Deus

03/02/2019 - Sabrina Bittencourt morreu neste sábado (2) Crédito: Arquivo pessoal

A ativista que ajudou a revelar os abusos sexuais cometidos pelo médium João de Deus, Sabrina Bittencourt, morreu neste sábado (2). Uma nota de falecimento assinada por Maria do Carmo Santos, presidente da ONG Vitimas Unidas, com a qual Sabrina atuava, informou que a ativista, que tinha 38 anos, cometeu suicídio.

"O grupo Vítimas Unidas comunica com pesar o falecimento de Sabrina de Campos Bittencourt ocorrido por volta das 21h deste sábado, 02 de fevereiro, na cidade de Barcelona, na Espanha, onde vivia atualmente. A ativista cometeu suicídio e deixou uma carta de despedida relatando os porquês de tirar sua própria vida", diz o texto, que pede também que a família da ativista seja preservada.

"Pedimos a todos que não tentem entrar em contato com nenhum integrante da família, preservando-os de perguntas que sejam dolorosas neste momento tão difícil. Dois dos três filhos de Sabrina ainda não sabem do ocorrido e o pai, Rafael Velasco, está tentando protegê-los. A luta de Sabrina jamais será esquecida e continuaremos, com a mesma garra, defendendo as minorias, principalmente as mulheres que são vítimas diárias do machismo", afirma a nota.

Ainda não há informações sobre o local do velório, nem mesmo onde ela será enterrada. Sabrina, que morava em Barcelona, deixa três filhos.

Antes de cometer suicídio, a ativista escreveu post em sua conta no Facebook em que fala sobre sua vida e a luta pelas mulheres e minorias. "Marielle me uno a ti. Eu fiz o que pude, até onde pude. Meu amor será eterno por todos vocês. Perdão por não aguentar, meus filhos", diz trecho da mesnagem.

IMPORTÂNCIA

De família mórmon, Sabrina foi abusada desde os 4 anos por integrantes da igreja frequentada pela família. Aos 16, ficou grávida de um dos estupradores e abortou. Bittencourt dedicou a vida a militar por vítimas de abuso e a desmascarar líderes religiosos, dentre eles Prem Baba e João de Deus.

Sabrina se dedicou durante meses a reunir relatos de vítimas sobre crimes que teriam sido cometidos por João de Deus. Ela encorajou as primeiras mulheres a relatarem os casos de abuso sexual sofridos. O médium está preso e já foi denunciado pelo Ministério Público estadual de Goiás por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

Sabrina era ativista social pelos direitos humanos e bem-estar animal e atuava como voluntária na defesa de grupos vulneráveis há 20 anos. Recentemente, ela tinha assumido os cuidados com a carreira de MC Melody e sua irmã, conhecida como Bella Angel, que também é cantora. A ativista foi indicada pelo youtuber Felipe Netto, que havia criticado a sensualização de Melody em suas redes sociais.