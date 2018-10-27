Morre João W. Nery, primeiro trans a ser operado no Brasil

João Nery, primeiro transexual masculino a ser operado no Brasil Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Primeiro homem trans a ser operado no Brasil, o ativista João Nery morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira, vítima de um câncer. Nery virou símbolo da luta pelos direitos das pessoas trans no Brasil e deu nome a um projeto de lei que tramita no Congresso desde 2013 para garantir o direito de retificar os registros civis, possibilitando mudanças de nome, sexo e foto na documentação pessoal de acordo com a identidade de gênero, independentemente de intervenções cirúrgicas.

"Ele foi uma pessoa que abriu caminhos para as pessoas trans no Brasil. Na Câmara há um projeto que leva o nome dele. O João era um escritor e um ativista dos direitos humanos, lutava pelas minorias. Ele atendia as pessoas que o procuravam através de seus perfis nas redes sociais, sempre foi disposto a ajudar. Ele lutou pelo empoderamento e a visibilidade das pessoas trans no Brasil", afirmou sua mulher Sheila Salewski.

De acordo com a família, o sepultamento acontecerá no sábado a partir das 13h no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.

No ano passado, o ativista publicou em sua página do Facebook que estava ausente da militância por estar se submetendo a um tratamento com sucessivas sessões de quimioterapia. Antes disso, Nery já havia passado por problemas de saúde decorrentes de um infarto devido ao qual precisou colocar três stents nas artérias.

Em 2011, Nery contou detalhes de sua história no livro "Viagem Solitária: memórias de um transexual 30 anos depois", uma obra autobiográfica que aborda sua trajetória desde a infância, passando pelos problemas da adolescência, quando os seios começaram a crescer e sua tentativa de escondê-los, chegando à vida adulta e sua experiência como pai. O livro foi uma atualização de "Erro de Pessoa", um trabalho anterior publicado por ele em 1984, que falava sobre sua vida até os 27 anos.

A vida do psicólogo foi uma das fontes de inspiração de Glória Perez para compor o personagem Ivan, interpertrado por Carol Duarte na novela "A Força do Querer". Na trama, a jovem Ivana enfrenta o preconceito e oposição familiar ao decidir fazer a transição de gênero para Ivan.

Em meio à Ditadura Militar no Brasil, em 1977 Nery se submeteu à cirurgia de maneira clandestina, já que na época a prática era considerada "mutilação". Na época também tirou documentação com seu nome social às escondidas.

Vencedor do "Prêmio Cláudia" na categoria "Eles por elas", na última segunda-feira, Nery, que já estava internado, gravou um vídeo para agradecer a homenagem. Do hospital, o escritor falou a importância desse reconhecimento em um momento como esse:

"Não importa quem ganhe, já ganhamos na medida que lutamos por pessoas e entidades que são marginalizadas e invisíveis para a cultura atual. Num momento tão delicado, não só da minha vida, mas do país".

"Movimento trans em luto"

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) publicou em sua página no Facebook uma nota de pesar agradecendo ao ativista:

"Obrigada por tudo que você fez por nós! Descanse em paz!!! O movimento trans nacional está de luto!!!!"

A Aliança Nacional Lgbti+ também agradeceu o pioneirismo do escritor na luta pelos direitos LGBTI. A entidade destacou ainda a personalidade doce do ativista e afirmou que seu nome ficará na História do país.