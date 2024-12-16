Morre bebê resgatada com vida uma hora após barco virar em Santa Catarina

Uma bebê de oito meses morreu neste domingo (15) após a embarcação em que estava virar em São Francisco do Sul (SC). Ela havia sido resgatada com vida uma hora após o acidente, mas morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Francisco do Sul.
Ela estava em uma embarcação catamarã, que virou na manhã deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu durante uma tempestade na região da praia do Capri, em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense. Eram 14 passageiros e um tripulante embarcados. Todos foram resgatados com vida.
A criança foi encontrada uma hora após o ocorrido, conforme os Bombeiros. Segundo o registro, todos os ocupantes do catamarã receberam atendimento, mas a bebê ficou desaparecida e foi encontrada pouco depois das 13h30, após buscas subaquáticas, em um estágio avançado de afogamento. Foi detectado afogamento de grau 6, que provoca parada cardiopulmonar e é considerado o mais grave. Casos de reversão nesse estágio são raros, segundo o Corpo de Bombeiros.