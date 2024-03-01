Moraes vota para condenar mais 15 pelos atos golpistas de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais 15 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O STF começa a julgar nesta sexta-feira (1º) mais 15 acusados de participar e incentivar os atos golpistas em Brasília. Moraes é o relator dos processos e o primeiro a apresentar o voto.

O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até 8 de março para registrar seus votos pelo sistema eletrônico. Neste formato, não há debate em sessão presencial.

Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Eles respondem por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.