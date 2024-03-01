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Ataque a democracia

Moraes vota para condenar mais 15 pelos atos golpistas de 8/1

Ministro do STF propôs penas que vão de 14 a 17 anos de prisão. Casos estão sendo julgados de forma individual no plenário virtual do Supremo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2024 às 11:51

Publicado em 01 de Março de 2024 às 11:51

O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais 15 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro.
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O STF começa a julgar nesta sexta-feira (1º) mais 15 acusados de participar e incentivar os atos golpistas em Brasília. Moraes é o relator dos processos e o primeiro a apresentar o voto.
O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até 8 de março para registrar seus votos pelo sistema eletrônico. Neste formato, não há debate em sessão presencial.
Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Eles respondem por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.
Até agora, o STF condenou 101 pessoas a penas de até 17 anos de prisão. Os acusados por crimes mais leves estão fechando acordos com a PGR para cumprimento de serviço comunitário e pagamento de multa.

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