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Liberdade provisória

Moraes manda soltar Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro

Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2023 às 18:17

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 18:17

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça Crédito: Tom Costa/MJSP
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu liberdade provisória para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro.
A defesa de Torres chegou a defender a soltura sob a justificativa de piora do estado mental dele.
Na operação da qual Torres foi alvo, em janeiro, a Polícia Federal encontrou na residência de dele uma minuta de decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no final do ano passado.
O objetivo seria reverter o resultado da eleição, em que Lula (PT) saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional.
O documento de três páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão. O ex-ministro afirmou que a minuta foi "vazada fora de contexto" e ajuda a "alimentar narrativas falaciosas".

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