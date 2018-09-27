Montagem sobre Contarato na internet é enganosa

Em entrevista a outro veículo de comunicação, também reproduzida na montagem, Contarato disse que é a favor de cartilha para orientação sexual, mas ponderou que trata-se de um assunto delicado e que deve ser submetido à consulta da população. O redista já tinha feitoeste mês sobre o tema em suas redes sociais, antes mesmo da reportagem, em que argumenta que "a escola deve ensinar conteúdo científico. Qualquer coisa além disso, somente os pais têm o poder de autorizar. A família é soberana na educação dos filhos."