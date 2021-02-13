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Suspeita de irregularidades

Ministério da Educação anuncia investigação de fraudes no Fies

Ministro se manifestou em redes sociais após divulgação em jornais sobre as fraudes no Fies. As investigações acontecem desde o ano passado

Publicado em 

13 fev 2021 às 12:56

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 12:56

Inscrições para o Fies
Possíveis irregularidades no Fies são investigadas Crédito: Marcelo Casal Jr.
Agência Brasil - O Ministério da Educação (MEC) informou nesta sexta-feira (12) que possíveis irregularidades no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) são investigadas desde novembro do ano passado. Segundo a pasta, imediatamente após ter apurado suspeitas de fraudes, foi solicitada abertura de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF).
A manifestação do ministério foi divulgada após uma matéria jornalística informar que a investigação, que corre em segredo de Justiça, apura o suposto repasse de recursos para faculdades que não poderiam participar do programa em função de dívidas tributárias.

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Pelo Twitter, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o o Fies é primordial para o futuro do país e tem como um de seus pilares a transparência para os estudantes e para a sociedade.
“A transparência e lisura na utilização de recursos públicos são premissas do Governo Federal, tornando a medida, que investigações dessa natureza, um dever e uma resposta ao cidadão brasileiro”, disse o ministro.

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