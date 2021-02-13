Ministério da Educação anuncia investigação de fraudes no Fies

Possíveis irregularidades no Fies são investigadas Crédito: Marcelo Casal Jr.

A manifestação do ministério foi divulgada após uma matéria jornalística informar que a investigação, que corre em segredo de Justiça, apura o suposto repasse de recursos para faculdades que não poderiam participar do programa em função de dívidas tributárias.

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o o Fies é primordial para o futuro do país e tem como um de seus pilares a transparência para os estudantes e para a sociedade.

NOTA DE ESCLARECIMENTO



O Ministério da Educação (MEC) informa que partiu da própria instituição a decisão de pedir uma investigação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). (1/5) — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) February 12, 2021