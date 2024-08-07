Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menino morre após ser agredido ao sair da escola em Manaus
Tragédia

Menino morre após ser agredido ao sair da escola em Manaus

Familiares dizem que a agressão partiu de outros alunos do colégio. A unidade de ensino diz que o caso não foi registrado por câmeras da escola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 17:42

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 17:42

O menino foi agredido do lado de fora da EM Doutor João Queiroz
O menino foi agredido do lado de fora da Escola Doutor João Queiroz Crédito: Google Street View/Reprodução
Um menino de 10 anos morreu após ser espancado na saída da escola em Manaus. Familiares dizem que a agressão partiu de outros alunos do colégio. Luiz Eduardo Arcanjo Cordovil apanhou após sair da aula na quinta-feira (1º). O menino foi agredido do lado de fora da EM Doutor João Queiroz, no bairro de Vila Nova, zona norte da capital.
O menino foi para casa passando mal após o episódio de agressão. A família contou à polícia que o garoto levou chutes e pisões na cabeça, foi socorrido por um colega e levado para casa. De lá, ele foi levado ao hospital. O menino morreu no domingo (4), segundo registro de ocorrência. O corpo dele foi enterrado na segunda-feira (5) no Cemitério Parque Taumã, em Manaus.
Depoimentos e informações são coletados para elucidação do caso, diz polícia. À reportagem, a PCAM afirmou que "investigações serão divulgadas conforme o andamento das diligências". A agressão não foi registrada por câmeras da escola, diz unidade de ensino. Em nota enviada à reportagem, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) lamentou a morte de Luiz e disse que deu "total apoio à família" após saber do ocorrido.
Amigos e familiares fizeram protesto na frente da escola. Nessa terça-feira (6), uma manifestação pedindo Justiça pela morte do menino foi realizada. Na versão dos familiares, colegas de turma do menino foram responsáveis pela agressão. A informação ainda não foi confirmada por órgãos oficiais.
A Secretaria de Educação informou que providenciou auxílio-funeral à família. Em entrevista ao portal Imediato, uma amiga da família negou que o auxílio tenha sido recebido e informou que o apoio ao velório do menino foi feito pela igreja e por um vereador do bairro. Ações de combate à violência são trabalhadas na escola, diz prefeitura. Em nota, a Semed afirmou que ações são feitas ao longo de todo o ano "com apoio de psicólogos e assistentes sociais".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Manaus (AM) Agressão Escola Bullyng Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados