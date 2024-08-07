Menino morre após ser agredido ao sair da escola em Manaus

O menino foi agredido do lado de fora da Escola Doutor João Queiroz Crédito: Google Street View/Reprodução

Um menino de 10 anos morreu após ser espancado na saída da escola em Manaus. Familiares dizem que a agressão partiu de outros alunos do colégio. Luiz Eduardo Arcanjo Cordovil apanhou após sair da aula na quinta-feira (1º). O menino foi agredido do lado de fora da EM Doutor João Queiroz, no bairro de Vila Nova, zona norte da capital.

O menino foi para casa passando mal após o episódio de agressão. A família contou à polícia que o garoto levou chutes e pisões na cabeça, foi socorrido por um colega e levado para casa. De lá, ele foi levado ao hospital. O menino morreu no domingo (4), segundo registro de ocorrência. O corpo dele foi enterrado na segunda-feira (5) no Cemitério Parque Taumã, em Manaus.

Depoimentos e informações são coletados para elucidação do caso, diz polícia. À reportagem, a PCAM afirmou que "investigações serão divulgadas conforme o andamento das diligências". A agressão não foi registrada por câmeras da escola, diz unidade de ensino. Em nota enviada à reportagem, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) lamentou a morte de Luiz e disse que deu "total apoio à família" após saber do ocorrido.

Amigos e familiares fizeram protesto na frente da escola. Nessa terça-feira (6), uma manifestação pedindo Justiça pela morte do menino foi realizada. Na versão dos familiares, colegas de turma do menino foram responsáveis pela agressão. A informação ainda não foi confirmada por órgãos oficiais.