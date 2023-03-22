  Menino de quatro anos morre após cair de prédio no Rio de Janeiro
Fatalidade

Menino de quatro anos morre após cair de prédio no Rio de Janeiro

Heitor Gabriel, de 4 anos, faleceu após cair do quarto andar de um prédio. O menino foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu

Publicado em 22 de Março de 2023 às 10:24

Agência FolhaPress

O menino de Heitor Gabriel, de 4 anos, faleceu após cair do quarto andar de um prédio  Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um menino de 4 anos morreu na madrugada desta terça-feira (21) ao cair do quarto andar de um prédio em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava no apartamento de uma tia, em um conjunto habitacional.
A criança chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro Realengo, também na zona oeste do Rio. Heitor Gabriel dos Santos Ferreira, porém, não resistiu.
A Polícia Civil investiga o caso e já ouviu testemunhas para descobrir o que aconteceu. Uma das hipóteses é que o menino tenha subido em um sofá que ficava embaixo da janela, perdido o equilíbrio e caído.
A irmã da criança afirmou nas redes sociais que a família está arrasada. "Ele me chamava de vida, vocês têm noção?", escreveu.
A irmã e a mãe dormiam em outra casa na hora do acidente e só foram informadas horas depois.
Em outro caso, também no Rio de Janeiro, a Polícia Civil indiciou, na semana passada a mãe, o pai e a avó de um menino de 7 anos.
A criança morreu ao cair da janela do apartamento onde morava no Andaraí, zona norte, no dia 26 de fevereiro.
O menino estava no apartamento apenas com o irmão de 8 anos e, segundo a apuração policial, se desequilibrou ao tentar passar de uma janela para outra. Ele morreu com o impacto da queda de uma altura de cerca de 20 metros.

