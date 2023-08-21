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No Rio de Janeiro

Menino de 9 anos é atingido por linha chilena e fica em estado grave

Segundo familiares, a criança foi atingida na batata da perna e perdeu muito sangue; menino passou por cirurgia e segue internado em estado grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2023 às 08:12

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 08:12

Um menino de 9 anos está internado em estado grave depois de ser atingido por linha chilena em uma das pernas, na tarde do sábado (19)
Um menino de 9 anos está internado em estado grave depois de ser atingido por linha chilena em uma das pernas, na tarde do sábado (19) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um menino de 9 anos está internado em estado grave depois de ser atingido por linha chilena em uma das pernas, na tarde do sábado (19) no Rio.
A criança foi atingida na batata da perna e está internada em estado grave, segundo a direção do Hospital Municipal Miguel Couto. O acidente ocorreu na Praça Valdir Ferreira, na Taquara, zona oeste do Rio.
A tia do menino disse que ele perdeu muito sangue e precisou passar por uma cirurgia. Carolainy Camaz fez um apelo para que as pessoas não usem esse tipo de linha, cuja comercialização é proibida. "Até quando um familiar nosso vai sofrer com isso? Cadê a punição pra quem vende essa linha?", questionou ela nas redes sociais.
A linha chilena é semelhante ao cerol, mas ainda mais perigosa. Trata-se de uma mistura de cola com pó de quartzo e óxido de alumínio, o que a torna muito mais cortante e letal.
Um mototaxista morreu no Rio no começo do mês atingido pela linha. Fabrício Barros, 26, foi atingido na Linha Amarela e morreu no local. No momento do acidente, ele transportava uma passageira, que ficou ferida.
Um motorista publicou um vídeo que mostra claramente o potencial de corte da linha chilena: nas imagens, ela abre uma fenda no para-choques do veículo e atinge até a lataria.

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