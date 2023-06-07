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Em Pernambuco

Menina leva choque elétrico ao pegar celular conectado à tomada e morre

A criança, de sete anos, foi socorrida após levar o choque elétrico, mas não resistiu; caso é investigado como ´´morte a esclarecer`` pela polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 07:44

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 07:44

Menina leva choque elétrico ao pegar celular conectado à tomada e morre
Menina leva choque elétrico ao pegar celular conectado à tomada e morre Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de sete anos morreu nesta segunda-feira (5) após sofrer um choque elétrico ao pegar em um celular que estava sendo carregado na tomada em Paudalho -a cerca de 45 quilômetros de Recife.
O aparelho celular estava sendo carregado dentro de uma residência localizada no centro da cidade.
A vítima teria sido socorrida para um hospital da região, mas não resistiu, segundo informações da Polícia Civil do estado.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana como "morte a esclarecer". As investigações foram iniciadas e prosseguem até a elucidação da morte.
A Prefeitura de Paudalho lamentou a morte da menina, que estava no segundo ano do ensino fundamental em um colégio municipal. "Enviamos nossas condolências para a família e nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de luto."

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