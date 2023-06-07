Menina leva choque elétrico ao pegar celular conectado à tomada e morre Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma menina de sete anos morreu nesta segunda-feira (5) após sofrer um choque elétrico ao pegar em um celular que estava sendo carregado na tomada em Paudalho -a cerca de 45 quilômetros de Recife.

O aparelho celular estava sendo carregado dentro de uma residência localizada no centro da cidade.

A vítima teria sido socorrida para um hospital da região, mas não resistiu, segundo informações da Polícia Civil do estado.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana como "morte a esclarecer". As investigações foram iniciadas e prosseguem até a elucidação da morte.