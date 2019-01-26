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Sorteio

Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões no sorteio deste sábado

As dezenas do concurso serão sorteados às 20h na cidade de Quirinópolis (GO)

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 15:04

Publicado em 

26 jan 2019 às 15:04
Crédito: Divulgação
O concurso 2119 da Mega-Sena pode pagar hoje (26) prêmio estimado em R$ 2,5 milhões pela Caixa Econômica Federal.
As seis dezenas do concurso serão sorteadas às 20h no Caminhão da Sorte, na cidade de Quirinópolis (GO).
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

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