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Loterias

Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 38 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet,
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 nov 2022 às 13:47

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 13:47

O Concurso 2.540 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado  (19) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 38 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O último concurso, quarta-feira (16), não teve ganhadores e o prêmio acumulou para este sábado. Foram sorteadas as dezenas 01 - 23 - 32 - 33 - 36 e 59.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

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