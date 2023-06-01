Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumula em R$ 65 milhões

Bilhete de loteria: mega-sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

Nenhum apostador acertou nesta quarta-feira (31) as seis dezenas do concurso 2.597 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões no próximo sorteio

Veja as dezenas sorteadas: 14-26-34-54-56-58

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A quina registrou 92 apostas vencedoras; cada uma vai receber R$ 52.271,31. Já a quadra teve 6.038 apostas ganhadoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.137,78.