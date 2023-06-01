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Veja os números

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumula em R$ 65 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso  2.597 e prêmio principal acumulou para R$ 65 milhões; apostas podem ser feitas até às 19h deste sábado (3)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jun 2023 às 10:24

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 10:24

Bilhete de loteria: mega-sena
Bilhete de loteria: mega-sena Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa
Nenhum apostador acertou nesta quarta-feira (31) as seis dezenas do concurso 2.597 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões no próximo sorteio
Veja as dezenas sorteadas: 14-26-34-54-56-58
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A quina registrou 92 apostas vencedoras; cada uma vai receber R$ 52.271,31. Já a quadra teve 6.038 apostas ganhadoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.137,78.
O próximo sorteio será realizado no sábado (3). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

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