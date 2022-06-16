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Loterias

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões

A quina teve 83 ganhadores e cada um vai receber R$ 53.600,57. Os 6.198 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.025,41

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 08:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jun 2022 às 08:55
O concurso 2.491 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (15) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 22 - 29 - 38 - 43 - 48 - 53.
O próximo concurso (2.492), no sábado (18), deve pagar um prêmio de R$ 60 milhões.
A quina teve 83 ganhadores e cada um vai receber R$ 53.600,57. Os 6.198 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.025,41.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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