Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões

O concurso 2.491 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (15) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 22 - 29 - 38 - 43 - 48 - 53.

O próximo concurso (2.492), no sábado (18), deve pagar um prêmio de R$ 60 milhões.

A quina teve 83 ganhadores e cada um vai receber R$ 53.600,57. Os 6.198 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.025,41.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.