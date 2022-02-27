Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 57 milhões no dia 2
Acumulou

Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 57 milhões no dia 2

As apostas podem ser feitas até as 19h (no horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 10:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 fev 2022 às 10:28
A Mega-Sena - concurso 2458 - acumulou no sorteio realizado neste sábado (26). Eis os números sorteados: 15, 40, 44, 45, 47 e 51.
O próximo concurso será na quarta-feira (2). A estimativa é de um prêmio de R$ 57 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (no horário de Brasília) do dia 2, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. 
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 31 milhões
Próximo concurso acontece na quarta (2) e deve pagar o prêmio de R$ 57 milhões  Crédito: Reprodução
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Mega-Sena acumula e deve pagar 57 milhões de reais no dia 2
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, ao preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.
Com informações da Caixa Econômica Federal.

Veja Também

Brasil pode ter 292 bicheiros e 33 cassinos após aprovação da lei dos jogos

Guerra na Ucrânia vai deixar pão mais caro no Brasil

Confira os documentos para declarar o Imposto de Renda 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal loterias mega-sena
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados