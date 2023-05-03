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Em Santa Catarina

Médico morre afogado às vésperas de ir fazer residência nos EUA

Rafael Medina, de 31 anos, morreu afogado em Florianópolis (SC), durante um passeio com seis amigos antes de viajar para os Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 07:40

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 07:40

Rafael Medina morreu afogado na praia dos Ingleses em Florianópolis
Rafael Medina morreu afogado na praia dos Ingleses em Florianópolis Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O médico Rafael Medina, 31, morreu afogado na praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC), durante um passeio com seis amigos antes de viajar para os Estados Unidos, onde faria residência.
Medina foi levado pela correnteza ao se banhar na praia dos Ingleses por volta das 17h do último domingo (30). Ele foi encontrado submerso nas águas, foi socorrido, mas não resistiu e morreu. As informações são do Corpo de Bombeiros.
Natural do Paraná, Rafael se formou em medicina pela UEM (Universidade Estadual de Maringá) em setembro de 2022, e se preparava para ir fazer residência em clínica médica na Universidade do Colorado, nos EUA.
A viagem para o país norte-americano havia sido celebrada pelo médico em postagem nas redes sociais. "Nunca deixe as pessoas dizerem que seus sonhos são grandes demais para você. De filho de costureira e vendedora de doces, crescido na zona rural brasileira até futuro médico residente de clínica médica na Universidade de Colorado, nos EUA", escreveu.
Um dos amigos que viajou com Medina para Florianópolis durante o feriado chamou a morte do médico de "fatalidade". "Uma fatalidade aconteceu em nossa viagem e estou tentando processar isso até agora. Meu amigo Rafael acabou sendo levado por uma correnteza forte e se afogou. Foi atendido, mas acabou não resistindo", escreveu em uma postagem do médico na internet.

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