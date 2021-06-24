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Educação

MEC divulga escolas que receberão apoio do Programa Brasil na Escola

Pasta prevê destinar mais de R$ 200 milhões aos estabelecimentos municipais e estaduais avaliados. A lista completa das escolas está disponível no site do Ministério

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jun 2021 às 15:41
Sede do Ministério da Educação, em Brasília
Sede do Ministério da Educação, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira (23) a relação das escolas públicas selecionadas para receber ajuda técnica e financeira federal por meio do Programa Brasil na Escola (PBE). A pasta prevê destinar mais de R$ 200 milhões aos estabelecimentos de ensino municipais e estaduais já validados.
O apoio técnico e financeiro é um dos três eixos estruturantes do PBE, junto com a valorização de boas práticas e a inovação. Entre os objetivos do auxílio estão o aprimoramento das competências e habilidades de gestão escolar a partir do uso de informações educacionais e evidências científicas e o aperfeiçoamento da organização pedagógica e escolar, de modo a implementar projetos e rotinas que permitam a melhoria das aprendizagens e diminuição da reprovação.
A lista completa das escolas está disponível no site do ministério.

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