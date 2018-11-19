Tráfico internacional

Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil

Informação é da imprensa paraguaia

Publicado em 

19 nov 2018 às 11:13

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 11:13

O narcotraficante brasileiro Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto Crédito: Polícia/Divulgação
O brasileiro Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, acusado de tráfico internacional, falsidade ideológica e homicídios, foi extraditado nesta segunda-feira (19) do Paraguai para o Brasil.
Segundo a imprensa do Paraguai, ele deixou o país em uma aeronave do Grupo Aerotático da Força Aérea Paraguaia às 5h05.
> Traficante brasileiro é acusado de matar jovem em prisão no Paraguai
Traficante confesso, Marcelo Piloto fugiu do Brasil depois de ser condenado a 26 anos de reclusão. A extradição do brasileiro foi cercada de sigilo e segurança envolvendo três barcos de patrulha das Forças Operacionais Especiais de Polícia (FOPE), segundo a imprensa do Paraguai.
No sábado (17), Marcelo Piloto esfaqueou 17 vezes na cela em que estava uma jovem, de 18 anos, que foi visitá-lo. Autoridades paraguaias acreditam que ele cometeu o crime na tentativa de evitar a extradição para o Brasil.
Piloto foi preso na cidade de Encarnación, no Paraguai, em 2017, após a descoberta que estava usando documentos falsos.

