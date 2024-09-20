Marçal adota carteira de trabalho em campanha, mas se recusa a mostrar a sua a jornalistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Pablo Marçal (PRTB) adotou a carteira de trabalho como um dos símbolos de sua campanha em busca da Prefeitura de São Paulo, mas se recusa a mostrá-la para a Folha.

Desde agosto, quando usou o objeto para provocar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante debate eleitoral, o autointitulado ex-coach fez diversas referências ao documento e o utilizou em peças publicitárias, sugerindo que pessoas de esquerda não gostam de trabalhar.

A reportagem também pediu que Boulos, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) compartilhassem a carteira, mas os candidatos se recusaram ou não retornaram.

No debate de agosto, Marçal mostrou o documento para o psolista e disse que iria exorcizá-lo, depois de chamá-lo de "vagabundo", fazendo coro às acusações inverídicas de que Boulos nunca teria trabalhado. O conflito escalou e quase chegou ao contato físico, quando o influenciador seguiu o adversário pelo palco empunhando a carteira de trabalho.

Ambos sentaram lado a lado, já fora da câmera principal, e Marçal continuou a mostrar o documento para o psolista que, irritado, tentou tirá-lo das mãos do empresário. Cortes da cena foram muito explorados pela campanha do influenciador e viraram memes, viralizando nas redes sociais.

Apenas no perfil do Instagram, segundo levantamento do Datafolha e da empresa Codecs, Marçal fez 15 posts diferentes com menções ao episódio. O de maior engajamento registrou 1.488.011 interações e foi visto 41,3 milhões de vezes. As menções ao termo "carteira de trabalho" também explodiram nos dias seguintes ao debate, 137% a mais que o registrado no mês anterior.

Ao UOL a candidata a vereadora pelo PRTB Karen Vasconcelos afirmou ser dona da carteira que Marçal usou para atacar Boulos no debate.

O influenciador trouxe consigo e exibiu o que seria o seu documento em outra ocasião, alguns dias depois do debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Em entrevista a jornalistas, Marçal folheou a carteira, dizendo que trabalhou 13 anos como funcionário CLT e que seu primeiro emprego foi como operador de som em uma igreja.

Nunes afirmou à reportagem que mostraria sua carteira de trabalho, mas não encontrou o documento em sua casa, segundo sua assessoria.

O prefeito já explorou o tema em sua propaganda na TV, durante o horário eleitoral, ao falar sobre criação de empregos.

"Como carteira de trabalho está na moda nesta eleição, é sempre bom informar: Ricardo fez São Paulo bater o recorde histórico de geração de emprego", afirma a peça. Na propaganda, uma pilha de carteiras de trabalho se transforma nos prédios de São Paulo.

Em seguida, Nunes alfineta Marçal indiretamente. "E, olha, não teve nenhuma mágica, nenhuma ideia mirabolante, eu fiz o que sempre fiz na minha vida inteira: planejar, executar e colher os resultados", diz no vídeo.

Tabata também publicou no X, antigo Twitter, um vídeo no qual mostra a carteira de trabalho, no mesmo dia do debate em que Marçal e Boulos discutiram. Isso porque a candidata Marina Helena (Novo) também desafiou a deputada a compartilhar o documento.

"Tem candidato no debate me 'desafiando' a mostrar minha carteira de trabalho. Deve ter achado que me pegou", escreveu Tabata.

Marçal adotou a carteira como símbolo de campanha, mas empresas das quais consta como sócio ou administrador, como mostrou a Folha, sofrem uma série de processos por não registrar a carteira de funcionários e acumulam condenações.

Durante o programa Roda Viva, Marçal foi questionado pelo fato de algumas de suas empresas não terem nenhum funcionário registrado. Na ocasião, ele respondeu que "a maior parte é terceirizado, porque a gente mexe com muita tecnologia".

Os processos verificados pela reportagem, porém, mostram que há relatos de funcionários como pintores, faxineiras e jardineiros que processam suas empresas pela falta de registro.

Um dos casos virou, inclusive, objeto da campanha de Boulos. O processo citado pelo psolista é contra o Resort Digital, em Porto Feliz (SP), empresa do grupo de Marçal, que tem o autointitulado ex-coach como administrador.