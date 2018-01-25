Manifestantes invadem prédio da TV Globo no Rio

Manifestantes invadem TV Globo no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um grupo de manifestantes invadiu um dos prédios da TV Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira, 24.

Em fotos publicadas na página do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Facebook, é possível ver pelo menos seis manifestantes no interior do prédio, jogando tinta vermelha contra as paredes do hall de entrada da televisão.

O letreiro externo do prédio também foi manchado com tinta vermelha. A Polícia Militar informou que teve que intervir para retirar os manifestantes.

A Polícia Militar informou que policiais militares do 23º BPM (Leblon) que fazem o acompanhamento da manifestação foram acionados para intervir em uma tentativa de invasão na portaria principal. Os manifestantes foram retirados do interior do prédio e dispersaram em seguida. Não temos registro de presos ou feridos, informou.