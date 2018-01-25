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Invasão

Manifestantes invadem prédio da TV Globo no Rio

A PM teve que intervir para retirar os manifestantes. Desde terça, manifestantes favoráveis a Lula marcavam uma 'vigília' na porta da televisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:44

Manifestantes invadem TV Globo no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Um grupo de manifestantes invadiu um dos prédios da TV Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira, 24.
Em fotos publicadas na página do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Facebook, é possível ver pelo menos seis manifestantes no interior do prédio, jogando tinta vermelha contra as paredes do hall de entrada da televisão.
O letreiro externo do prédio também foi manchado com tinta vermelha. A Polícia Militar informou que teve que intervir para retirar os manifestantes.
A Polícia Militar informou que policiais militares do 23º BPM (Leblon) que fazem o acompanhamento da manifestação foram acionados para intervir em uma tentativa de invasão na portaria principal. Os manifestantes foram retirados do interior do prédio e dispersaram em seguida. Não temos registro de presos ou feridos, informou.
A emissora foi procurada para falar sobre danos causados no prédio, mas até o fim da tarde não tinha respondido. Desde a noite da terça-feira, manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) marcavam uma vigília na porta da televisão, no horário do julgamento do recurso. Alguns estão acampados no local desde o início desta semana.

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