Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais uma agência bancária é explodida no Rio de Janeiro
Criminalidade

Mais uma agência bancária é explodida no Rio de Janeiro

Os bandidos agiram por volta das 3h30. Ninguém ficou ferido nem foi preso

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:36
Criminosos explodem agência do Banco do Brasil na Estrada do Tindiba, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), na madrugada desta quinta-feira (31) Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
O Rio de Janeiro teve mais uma agência bancária explodida, dessa vez na Taquara, na zona oeste. Os bandidos agiram por volta das 3h30. Policiais militares chegaram na hora e houve confronto. Ninguém ficou ferido nem foi preso.
A Polícia Militar fez buscas na região de Jacarepaguá e, na Cidade de Deus, e um dos carros utilizados pelos criminosos foi localizado. Este mês, houve três casos de agências atacadas somente no bairro de Laranjeiras, na zona sul, um na Tijuca e outro em Vila Isabel, na zona norte.
O número de caixas eletrônicos desativados no Rio é o maior do Brasil, segundo os últimos números divulgados pelo Banco Central. Em junho de 2016, quando o levantamento foi criado, o país tinha 33,1 mil unidades de autoatendimento. O último número disponível, de abril deste ano, revela uma queda de 6,1% no total. No Rio, no entanto, a redução foi de 10,4% (em São Paulo foi de 8,6%).
O método de explodir caixas eletrônicos foi ensinado a criminosos do Rio por grupos especializados de São Paulo, sobretudo ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme informações do Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MP). O promotor Fabiano Oliveira, que participou da operação TNT no ano passado, disse que o intercâmbio é frequente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados