Mais de 40 blocos vão desfilar nas ruas do Rio neste fim de semana

Desfile do Monobloco no centro do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dois megablocos prometem levar milhares de foliões às ruas do Rio de Janeiro neste fim de semana pós carnaval. O Bloco das Poderosas, da cantora Anitta, deve reunir neste sábado (9) cerca de 400 mil pessoas na Rua Primeiro de Março, no centro do Rio, a partir das 7h.

O Monobloco se apresenta neste domingo (10), também na Rua Primeiro de Março, às 8h, com estimativa de reunir 500 mil foliões. Ao todo, mais de 40 blocos vão desfilar pelas ruas da capital fluminense neste final de semana.

Apesar dos tumultos registrados, na terça-feira de carnaval, na apresentação do bloco Fervo da Lud, uma reunião na última quinta-feira (7) entre a prefeitura, a Polícia Militar e o Ministério Público decidiu que não haverá nenhuma operação especial de segurança nos dois megablocos.