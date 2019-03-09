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Final de Carnaval

Mais de 40 blocos vão desfilar nas ruas do Rio neste fim de semana

900 mil foliões são esperados no Bloco das Poderosas e Monobloco

Publicado em 

09 mar 2019 às 11:59

Publicado em 09 de Março de 2019 às 11:59

Desfile do Monobloco no centro do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Dois megablocos prometem levar milhares de foliões às ruas do Rio de Janeiro neste fim de semana pós carnaval. O Bloco das Poderosas, da cantora Anitta, deve reunir neste sábado (9) cerca de 400 mil pessoas na Rua Primeiro de Março, no centro do Rio, a partir das 7h.
O Monobloco se apresenta neste domingo (10), também na Rua Primeiro de Março, às 8h, com estimativa de reunir 500 mil foliões. Ao todo, mais de 40 blocos vão desfilar pelas ruas da capital fluminense neste final de semana.
> Blocos de Vitória vão parar em esquete do Porta dos Fundos
Apesar dos tumultos registrados, na terça-feira de carnaval, na apresentação do bloco Fervo da Lud, uma reunião na última quinta-feira (7) entre a prefeitura, a Polícia Militar e o Ministério Público decidiu que não haverá nenhuma operação especial de segurança nos dois megablocos.
Outras atrações neste sábado (9) são o bloco Mulheres de Chico, que sai às 16h, no Costão do Leme, e o Quizomba, que se concentra às 10h, nos Arcos da Lapa.

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