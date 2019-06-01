Mãe e companheira matam, degolam e esquartejam filho de 9 anos no DF

Mãe e companheira matam, degolam e esquartejam filho de 9 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um crime bárbaro marcou essa sexta-feira (31), no Distrito Federal. Duas mulheres são acusadas de matar uma criança de 9 anos enquanto dormia. Uma das mulheres envolvida na morte da criança era a própria mãe.

O delegado encarregado do caso disse que o corpo de Rhuan Maycon da Silva Castro foi decapitado e apresentava sinais de queimaduras já que, depois de matarem o menino com golpes de faca, as mulheres teriam esquartejado e tentado queimar as partes do seu corpo em churrasqueira. Em seguida, jogaram partes do corpo em mochilas e despejaram em frente a uma creche na região.

Ainda de acordo com o delegado, Rosana Auri da Silva Candido - mãe de Rhuan, e sua companheira, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno Pessoa, estariam planejando a morte do menino há mais de um mês e que teriam pensado em várias formas de matá-lo.