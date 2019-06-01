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Caso chocante

Mãe e companheira matam, degolam e esquartejam filho de 9 anos no DF

A mãe disse que o tinha ódio do filho por ter um vínculo com o próprio pai

Publicado em 01 de Junho de 2019 às 19:13

Publicado em 

01 jun 2019 às 19:13
Mãe e companheira matam, degolam e esquartejam filho de 9 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um crime bárbaro marcou essa sexta-feira (31), no Distrito Federal. Duas mulheres são acusadas de matar uma criança de 9 anos enquanto dormia. Uma das mulheres envolvida na morte da criança era a própria mãe.
O delegado encarregado do caso disse que o corpo de Rhuan Maycon da Silva Castro foi decapitado e apresentava sinais de queimaduras já que, depois de matarem o menino com golpes de faca, as mulheres teriam esquartejado e tentado queimar as partes do seu corpo em churrasqueira. Em seguida, jogaram partes do corpo em mochilas e despejaram em frente a uma creche na região.
Ainda de acordo com o delegado, Rosana Auri da Silva Candido - mãe de Rhuan, e sua companheira, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno Pessoa, estariam planejando a morte do menino há mais de um mês e que teriam pensado em várias formas de matá-lo. 
Rosana disse que tinha ódio do filho por ter um vínculo com o próprio pai. Ela alegou que teria sido maltratada pelo ex-companheiro. As duas mulheres foram presas em flagrante.  

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