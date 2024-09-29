Lula na ONU: recados ao mundo e silêncio sobre a Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu a tradição e abriu, mais uma vez, a série de discursos de chefes de Estado e de governo, nesta terça, 24/9, na Assembleia Geral da ONU.

Vestindo sua já bem conhecida gravata com as cores da bandeira do Brasil, Lula discursou por quase 20 minutos e mesclou temas tradicionais da diplomacia brasileira, como o combate à fome e o apelo à reforma do Conselho de Segurança da ONU com novos tópicos, como a necessidade de regulação de redes sociais e as queimadas históricas no Pantanal e na Amazônia.

Lula, porém, optou por silenciar sobre um assunto que têm dado trabalho ao governo: a delicada situação política na vizinha Venezuela.