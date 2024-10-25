Lula faz primeira agenda após acidente e aparece com pontos na cabeça

Lula com os pontos na nuca devido ao acidente doméstico sofrido no sábado (19) Crédito: Ton Molina/Fotoarena/Folhapress

O presidente passou nesta manhã por uma nova rodada de exames. O boletim médico aponta um novo quadro de estabilidade. Embora não afirme explicitamente que há restrições, o documento ressalta que o presidente está "apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília".

Na noite de sábado (19), Lula teve um acidente doméstico. Ele cortava as unhas do pé, quando se desequilibrou e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia. Por isso precisou passar por exames ao longo da semana.

Por causa do acidente, o presidente cancelou a sua viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos. Lula então participou da cúpula de chefes de Estado do bloco por meio de videoconferência.

As declarações foram dadas durante telefonema com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano. Ele publicou nas redes sociais a conversa com o mandatário, que estava no viva-voz.

Na ligação, Lula afirmou ainda que a equipe médica precisaria de três a quatro dias para saber o "estrago que fez a batida".