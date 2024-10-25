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Queda no banheiro

Lula faz primeira agenda após acidente e aparece com pontos na cabeça

Presidente passou por uma nova rodada de exames nesta sexta (25); boletim médico aponta um novo quadro de estabilidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2024 às 15:21

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 15:21

BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou nesta sexta-feira (25) da primeira agenda pública seis dias após ter sofrido um acidente doméstico, no qual caiu no banheiro e bateu a cabeça. Na cerimônia para a assinatura da repactuação do termo de transação de ajustamento de conduta de Mariana, no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo apareceu com os pontos que precisou levar.
Presidente Lula com os pontos na nuca devido ao acidente doméstico.
Lula com os pontos na nuca devido ao acidente doméstico sofrido no sábado (19) Crédito: Ton Molina/Fotoarena/Folhapress
O presidente passou nesta manhã por uma nova rodada de exames. O boletim médico aponta um novo quadro de estabilidade. Embora não afirme explicitamente que há restrições, o documento ressalta que o presidente está "apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília".
Na noite de sábado (19), Lula teve um acidente doméstico. Ele cortava as unhas do pé, quando se desequilibrou e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia. Por isso precisou passar por exames ao longo da semana. 
Por causa do acidente, o presidente cancelou a sua viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos. Lula então participou da cúpula de chefes de Estado do bloco por meio de videoconferência.
Na primeira vez que comentou o acidente, o mandatário chamou o seu acidente doméstico de "grave", mas disse que ele não afetou a parte mais delicada da cabeça.
As declarações foram dadas durante telefonema com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano. Ele publicou nas redes sociais a conversa com o mandatário, que estava no viva-voz.
Na ligação, Lula afirmou ainda que a equipe médica precisaria de três a quatro dias para saber o "estrago que fez a batida".
"Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?", disse a Caetano, e brincou: "preciso sobreviver para ir na sua posse".

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