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Sem incidentes

Lula encerra desfile de 7 de Setembro com ausência de protestos

Cerimônia ocorreu sem maiores incidentes, sob aplausos do público e com clima amigável
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2023 às 13:37

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 13:37

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrou às 11h05 desta quinta-feira o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. Foram cerca de 2 horas de cerimônia, concluídas com apresentação da Esquadrilha da Fumaça - uma atração tradicional da solenidade. Não foram registrados incidentes e o evento transcorreu em clima de tranquilidade.
Lula participou com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros.
Não compareceram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Carlos Lupi (Previdência) e Mauro Vieira (Relações Internacionais). Ana Moser, de saída do Esporte, também não compareceu.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Brasília Crédito: Ricardo Stuckert/ PR
O ministro Márcio França, que está sendo realocado de Portos e Aeroportos para Micro e Pequenas Empresas contra sua vontade, estava na tribuna mas manteve distância de Lula.
Também compareceram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em Alagoas, não compareceu.
A cerimônia foi pensada para transmitir uma mensagem de união. No último governo, Jair Bolsonaro costumava usar o Dia da Independência para tensionar o ambiente político.

Clima amigável e sem protestos

O desfile de 7 de Setembro ocorreu sem maiores incidentes, sob aplausos do público e com clima amigável, sem protestos ou vaias da oposição ao governo. Ao contrário dos anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que houve cartazes pedindo intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o público das arquibancadas ostentava apenas bandeiras do Brasil.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Ricardo Stuckert/ PR
As camisetas de cores verde e amarela não foram predominantes, mas apareceram em maior número do que as vermelhas.
A entrada às arquibancadas foram restritas a 30 mil pessoas.
Quem chegou após a capacidade ser atingida precisou ficar do lado de fora, acompanhando o desfile por telões.
Nas entradas, houve registro de frustração de quem não conseguiu acesso.
Lula vai às 14 horas (de Brasília) para a Índia, onde participará de reunião do G20. Ele deve embarcar de volta para o Brasil na segunda-feira, dia 11.

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