Lula encerra desfile de 7 de Setembro com ausência de protestos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrou às 11h05 desta quinta-feira o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. Foram cerca de 2 horas de cerimônia, concluídas com apresentação da Esquadrilha da Fumaça - uma atração tradicional da solenidade. Não foram registrados incidentes e o evento transcorreu em clima de tranquilidade.
Lula participou com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros.
O ministro Márcio França, que está sendo realocado de Portos e Aeroportos para Micro e Pequenas Empresas contra sua vontade, estava na tribuna mas manteve distância de Lula.
Também compareceram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em Alagoas, não compareceu.
A cerimônia foi pensada para transmitir uma mensagem de união. No último governo, Jair Bolsonaro costumava usar o Dia da Independência para tensionar o ambiente político.
Clima amigável e sem protestos
O desfile de 7 de Setembro ocorreu sem maiores incidentes, sob aplausos do público e com clima amigável, sem protestos ou vaias da oposição ao governo. Ao contrário dos anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que houve cartazes pedindo intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o público das arquibancadas ostentava apenas bandeiras do Brasil.
As camisetas de cores verde e amarela não foram predominantes, mas apareceram em maior número do que as vermelhas.
A entrada às arquibancadas foram restritas a 30 mil pessoas.
Quem chegou após a capacidade ser atingida precisou ficar do lado de fora, acompanhando o desfile por telões.
Nas entradas, houve registro de frustração de quem não conseguiu acesso.
Lula vai às 14 horas (de Brasília) para a Índia, onde participará de reunião do G20. Ele deve embarcar de volta para o Brasil na segunda-feira, dia 11.