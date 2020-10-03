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Governo Bolsonaro

Lula diz que governo atual 'vive lambendo as botas do governo americano'

Declaração foi dada durante discurso em evento virtual promovido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) em comemoração aos 67 anos de fundação da Petrobras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 17:12

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:12

Lula
Lula participou de evento virtual em comemoração aos 67 anos de fundação da Petrobras  Crédito: Rafael Arbex/Estadão Conteúdo - 21/07/2017
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (3) que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano" e "vende a alma ao diabo". As declarações foram dadas durante discurso em evento virtual promovido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) em comemoração aos 67 anos de fundação da Petrobras. O ato, que tem a participação de diversos sindicatos, é chamado "Pela Soberania Nacional - Em Defesa do Povo Brasileiro".
"Quando você tem um Brasil que coloca um general nosso pra ser subordinado a um general americano no comando da Quarta Frota, que é a frota americana pra tomar conta do Oceano Atlântico e para vigiar o nosso petróleo, quando você tem um presidente da República que vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano mesmo quando o governo americano fala bobagem contra o Brasil, quando você tem um ministro da Educação, um ministro das Relações Exteriores que lambe as botas do presidente norte-americano, que é tão troglodita quanto o nosso, que é um cara violento, que não acredita na democracia nem respeita os direitos humanos, o que você pensa da nossa soberania? Ela está correndo risco", afirmou Lula. "Um país que não tem soberania não é respeitado. O Brasil não tem tendência para voltar a ser colônia", continuou o petista. "Não é possível que esse país tenha dirigentes que não gostam do país. Quem não gosta do país vende a alma ao diabo, e é isso que eles estão fazendo agora", continuou.
Durante sua fala, que durou pouco menos de cinco minutos, Lula relembrou a descoberta do petróleo do pré-sal e fez uma crítica a quem não confia no país: "Quando a gente anunciou o pré-sal, os adversários da Petrobras diziam que a gente não ia conseguir prospectar o petróleo porque era muito caro. E hoje o barril do petróleo do pré-sal é colocado em terra a quase o mesmo preço da Arábia Saudita, numa demonstração de que o Brasil nunca deu certo porque os vira-latas nunca confiaram no Brasil, sempre ficaram dependendo de outros países e de palpites estrangeiros".
O evento começou às 15h e é transmitido pela internet, com a participação de sindicalistas e políticos de partidos de esquerda.

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