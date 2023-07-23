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Ainda este ano

Lula deve passar por cirurgia para tratar artrose no fêmur

Neste domingo (23), presidente esteve no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde "fez apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril", de acordo com a assessoria

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 19:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2023 às 19:52
BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) deve passar por cirurgia para tratar uma artrose no fêmur no segundo semestre. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, se trata de uma "cirurgia programada" que "deve acontecer em outubro ou dezembro".
Na manhã deste domingo (23), o petista esteve no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde "fez apenas uma pequena infiltração pelo incômodo no quadril", de acordo com a assessoria. Ele esteve sob os cuidados de seu médico, o clínico-geral e cardiologista Roberto Kalil Filho.
Lula não realizou nenhum exame e seguiu com a agenda prevista. O chefe do Executivo participou da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). 
A cirurgia já vinha sendo recomendada pela equipe médica que cuida do presidente. Em junho, numa reunião com senadores, Lula indicou naquele momento a possibilidade de a cirurgia ocorrer na volta de uma viagem oficial à França.
Segundo relatos, ele reclamou que vinha sofrendo de fortes dores na região da perna e quadril.
Em viagem à Bahia, em maio, o mandatário já havia tratado do assunto. Ele afirmou que toma injeções diárias, mas que elas já não resolvem. E brincou com o senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico, que ele precisaria curá-lo para ele voltar a jogar futebol.
"Depois, vou fazer uma consulta com o Otto. Estou com um problema na cabeça do fêmur, e você é ortopedista, sabe disso, e você sabe que você vai ter que me curar, porque eu sou bom de bola e não posso jogar mais", afirmou na ocasião.

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