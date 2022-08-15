Lula decide ir à posse de Moraes no TSE e deve encontrar Bolsonaro

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem se encontrar pela primeira vez desde que confirmaram a intenção de disputar a eleição ao Palácio do Planalto, na terça-feira (16), durante a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bolsonaro confirmou a presença ao receber o juiz na última quarta-feira (10). Já a presença do petista foi confirmada por sua assessoria de imprensa na tarde desta segunda (15).

Bolsonaro tem 29% das intenções de votos ao Planalto contra 47% do ex-presidente Lula (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada no último dia 28.

O juiz assume a corte eleitoral em meio a insinuações golpistas e ataques de Bolsonaro às urnas. Na última semana, a campanha de Lula foi atingida por decisão do tribunal, quando o ministro Raul Araújo Filho determinou a exclusão de vídeos de discurso em que Lula chama Bolsonaro de "genocida".

O ex-presidente Michel Temer (MDB) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também devem acompanhar a posse. Moraes convidou todos os ex-chefes do Executivo. Ainda são esperados mais de 20 governadores, além de parlamentares e autoridades do Judiciário.

Segundo a lei, o processo eleitoral começa oficialmente nesta terça. Para iniciar a campanha, Lula deve visitar fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP), às 14h. A cerimônia em Brasília está marcada para as 19h.

O núcleo da campanha petista bateu o martelo sobre a participação de Lula na posse de Moraes no começo da tarde desta segunda-feira.

Segundo um interlocutor do ex-presidente, a presença dele na cerimônia, assim como a de outros ex-presidentes, pode configurar mais um gesto que reforça a necessidade de se resguardar o ambiente institucional do tribunal, além de prestigiar o processo eleitoral.

No último dia 11, ocorreu a mais ampla manifestação em defesa da democracia sob o governo de Bolsonaro, com um ato na Faculdade de Direito da USP. Nele, foi lida carta que prega a manutenção do Estado democrático de Direito e o respeito às eleições diante das ameaças de Bolsonaro de contestar o resultado e questionar as urnas eletrônicas. O documento já reúne mais de 1 milhão de assinaturas.

O governo quer usar a presença do atual presidente como gesto para tentar apaziguar as relações com a corte. A expectativa de ministros de Bolsonaro é que a posse de Moraes facilite esse diálogo.