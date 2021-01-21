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Candidato de Bolsonaro

Lira deve ser recebido por Covas em SP apesar de apoio do PSDB a Baleia

Segundo tucanos próximos ao prefeito, o encontro está confirmado e será uma reunião institucional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2021 às 09:59

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 09:59

Deputado federal Arthur Lira (PP - AL) em Entrevista coletiva no Ministério da Economia. Foto de 11/08/2020
O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) tem encontro marcado com o prefeito Bruno Covas (PSDB) Crédito: Luis Macedo/ Câmara dos Deputados
Em viagem pelo país em busca de apoio para se eleger presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) tem encontro marcado com o prefeito Bruno Covas (PSDB) nesta quinta-feira (21) em São Paulo.
Covas, que está afastado da prefeitura devido a uma licença médica para tratamento de câncer, abrirá espaço na agenda para receber Lira pela manhã.
Segundo tucanos próximos ao prefeito, o encontro está confirmado e será uma reunião institucional. A assessoria de comunicação da prefeitura, porém, não confirma a reunião e afirma não ter informações sobre a agenda do prefeito.
O PSDB, no entanto, já definiu sua posição a favor do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa contra Lira, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Contrariando a orientação do partido, há deputados tucanos que darão seu voto a Lira.
O encontro entre Lira e Covas ocorre após um almoço oferecido por Doria a Baleia, na sexta-feira (15), que reuniu cerca de 20 parlamentares e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (MDB-RJ), no Palácio dos Bandeirantes.

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Após o almoço, Doria concedeu entrevista à imprensa para declarar seu apoio a Baleia. Na ocasião fez duras críticas a Bolsonaro e afirmou que a escolha entre o emedebista e Lira "é a disputa entre a defesa democrática e a ameaça a democracia".
Na mesma entrevista, Baleia afirmou que a candidatura de Lira é "submissa ao Palácio, flerta com grupos radicais que até pouco tempo queriam o fechamento do Congresso nacional, recebe o apoio de radicais na rede que não querem a vacina".
O encontro entre Lira e Covas, registrado na agenda do deputado, foi recebido com surpresa por parte dos tucanos na noite desta quarta (20). Aliados do prefeito negaram haver qualquer embate com o governador em torno da questão e afirmaram que Covas receberá Lira por educação e para cumprir seu papel institucional
Já deputados que acompanham a caravana de Lira afirmaram que Covas está sendo coerente, democrático, maduro e estadista por receber o deputado.
Lira não tem reunião prevista com Doria. Ele foi recebido por governadores de todos os estados em que já esteve em campanha, com exceção de Camilo Santana (PT), do Ceará, e do governador paulista.
O deputado do PP já esteve em todos os estados do norte, sul, centro-oeste (com exceção do Mato Grosso do Sul) e nordeste (com exceção da Bahia). Depois de Rio e São Paulo, as próximas viagens são a Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo.

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