Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Liminar bloqueia R$ 800 mi da Vale para indenização de funcionários
Tragédia em Brumadinho

Liminar bloqueia R$ 800 mi da Vale para indenização de funcionários

O dinheiro também deverá ser usado para manutenção do pagamento dos salários aos familiares dos funcionários desaparecidos

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 09:01

Publicado em 

30 jan 2019 às 09:01
O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, fala à imprensa sobre acabar com dez barragens, como a que se rompeu em Brumadinho. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 800 milhões da Vale para assegurar as indenizações de trabalhadores diretos e terceirizados que atuavam na mina do Córrego de Feijão no momento do rompimento da barragem, em Brumadinho (MG), na sexta-feira (25).
>Brumadinho: o que falta ser esclarecido
A decisão, em caráter liminar, veio após o Ministério Público do Trabalho ajuizar uma ação civil pública.
>"Vida não tem preço", diz Fux sobre rompimento de barragem
O dinheiro também deverá ser usado para manutenção do pagamento dos salários aos familiares dos funcionários desaparecidos, até a constatação efetiva da morte. E ainda para pagamento das despesas de funeral, translado de corpo e sepultamento de todos os mortos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados