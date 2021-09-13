Líderes de centro-esquerda planejam investida para atrair PT aos atos

MBL e Vem Pra Rua protestam por impeachment de Bolsonaro em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Líderes dos partidos de centro-esquerda que aderiram aos atos contra Jair Bolsonaro convocados pelo MBL planejam uma investida para atrair o PT e evitar fracasso de público de domingo (12) nas próximas manifestações.

A leitura é que não há como manter a pauta do impeachment e atrair a população sem os petistas e movimentos da órbita do partido.

Carlos Lupi, presidente do PDT, disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que há uma reunião prevista para a quarta-feira (15) com cerca de 10 partidos e o tema principal é união contra o governo.

"A gente tem que ter capacidade de superar nossas diferenças e olhar em primeiro lugar o Brasil e deixar para o segundo o plano projetos políticos eleitorais", diz Lupi.

Para ele, para um primeiro ato a quantidade de pessoas não foi ruim, mas é preciso unir todos que estão contra Bolsonaro.

Roberto Freire, presidente do Cidadania, diz que o partido participará das reuniões em busca de unidade, mas culpa o PT pela decisão, para ele equivocada, de não aderir aos atos.