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Operação Ponto Final

Lava Jato descobre propinas em conta na Holanda e faz buscas no Rio

De acordo com a corporação, foi identificado que um dos investigados mantém conta na Holanda com valores obtidos a título de propina para beneficiar empresários do setor de transportes públicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:33

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:33

Polícia Federal (PF) realiza uma nova etapa da Operação Ponto Final, no Rio de Janeiro
Polícia Federal (PF) realiza uma nova etapa da Operação Ponto Final, no Rio de Janeiro Crédito: Futura Press/Folhapress
Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (30), uma nova etapa da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Rio. De acordo com a corporação, foi identificado que um dos investigados da Ponto Final mantém, até hoje, conta na Holanda com valores obtidos a título de propina para beneficiar empresários do setor de transportes públicos. Agentes cumprem três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro - um na capital e dois em Paraíba do Sul, município do interior do Estado. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

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