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Após agressão

Jovem atropela e mata padrasto após ele agredir a mãe dela em MS

Homem estava sentado na calçada quando foi atingido pelo carro. Segundo a Polícia Civil, homem teria agredido a mãe da motorista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2023 às 08:08

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 08:08

Jovem atropela e mata padrasto após ele agredir a mãe dela em MS
Jovem atropela e mata padrasto após ele agredir a mãe dela em MS Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma jovem atropelou e matou um homem em Campo Grande (MS),no domingo (22), por volta das 19h. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. O homem era namorado da mãe da motorista. Segundo a polícia, ele teria agredido a companheira, o que motivou o revide da filha.
Nas imagens é possível observar que a jovem chega acompanhada de uma amiga e mira o carro diretamente para a homem, que está sentado na calçada, próximo a uma parede.
Após a primeira batida, ela recua o carro, enquanto o homem tenta se levantar. No entanto, a motorista joga o carro contra ele mais uma vez, esmagando-o na parede.
Um funcionário do estabelecimento aparece observando toda a cena.
Após atropelar o homem duas vezes, a motorista sai do veículo acompanhada da amiga. Ela se aproxima do homem, toca no corpo dele e depois retorna ao carro, gesticulando. Um dos faróis do carro cai antes dela deixar o local, sozinha.
Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem.
A jovem ainda não foi localizada.

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