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Jorge Oliveira deve deixar área jurídica do governo após aprovação no Senado

Oliveira será sabatinado nesta terça-feira (20), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 10:35

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:35

Novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira
Novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Planalto já definiu a estratégia para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, indicado para o Tribunal de Contas da União. A ideia é que, uma vez aprovado pelo Senado, Oliveira dê início imediato à transição na Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ), uma das áreas mais importantes do governo e que está sob seu comando.
Oliveira será sabatinado nesta terça-feira (20), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A votação no plenário deve ocorrer amanhã. Até agora, o nome mais cotado para substituir Oliveira na SAJ é o de Pedro Sousa, chefe de gabinete de Jair Bolsonaro. Já o comando da Secretaria-Geral só deverá ser trocado no fim do ano.

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