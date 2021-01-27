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Saúde

Janeiro registra recorde de novos casos de Covid-19 no estado de SP

Até esta quarta-feira (27), eram 268.997 infectados pelo novo coronavírus. O número representa quase 7.000 novos casos a mais do que em agosto de 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:59

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:59

Coronavírus
Desde a segunda semana deste mês, a média móvel de sete dias de novos óbitos ultrapassa 200 mortes por dia Crédito: Pixabay
O mês de janeiro bateu recorde de novos casos de Covid-19 no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Até esta quarta-feira (27), eram 268.997 infectados pelo novo coronavírus.
O número representa quase 7.000 novos casos a mais do que em agosto de 2020, quando o total era de 262.038 registros -​sendo aquele o mês com maior número de infectados.
Desde a segunda semana deste mês, a média móvel de sete dias de novos óbitos ultrapassa 200 mortes por dia. Este patamar é similar ao verificado entre junho e agosto, meses de pico da primeira onda da pandemia.

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