Janeiro registra recorde de novos casos de Covid-19 no estado de SP

O mês de janeiro bateu recorde de novos casos de Covid-19 no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Até esta quarta-feira (27), eram 268.997 infectados pelo novo coronavírus.
O número representa quase 7.000 novos casos a mais do que em agosto de 2020, quando o total era de 262.038 registros -sendo aquele o mês com maior número de infectados.
Desde a segunda semana deste mês, a média móvel de sete dias de novos óbitos ultrapassa 200 mortes por dia. Este patamar é similar ao verificado entre junho e agosto, meses de pico da primeira onda da pandemia.