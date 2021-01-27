Janeiro registra recorde de novos casos de Covid-19 no estado de SP

Desde a segunda semana deste mês, a média móvel de sete dias de novos óbitos ultrapassa 200 mortes por dia Crédito: Pixabay

O mês de janeiro bateu recorde de novos casos de Covid-19 no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Até esta quarta-feira (27), eram 268.997 infectados pelo novo coronavírus.

O número representa quase 7.000 novos casos a mais do que em agosto de 2020, quando o total era de 262.038 registros -​sendo aquele o mês com maior número de infectados.