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Trending Topic's

Jair Bolsonaro está entre os mais comentados do mundo no Twitter

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi retirado por seguranças do local onde fazia campanha, em Juiz de Fora, após ser atingido por uma facada. Assunto bombou no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 21:53

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 21:53

O assunto bombou no Twitter e o tema aparece 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. No mundo, o nome e os vários codinomes de Bolsonaro aparecem 3 vezes nos Trending Topics Crédito: Reprodução | Twitter
O candidato do PSL à Presidência do Brasil, o deputado Jair Bolsonaro, foi atingido nesta quinta-feira (6) por uma facada enquanto fazia uma campanha em Minas Gerais. O assunto bombou no Twitter e o tema aparece 8 vezes entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil. No mundo, o nome e os vários codinomes e "apelidos" dados pelos internautas à Bolsonaro aparecem 3 vezes nos Trending Topic's.
Os usuários da rede social ainda fizeram várias alusões e especulações, uma delas, inclusive, com o seriado Scandal, criado por Shonda Rhymes e conhecido por várias polêmicas políticas - uma delas conta a história de um candidato à Presidência que forjou um atentado.
"A pessoa que esfaqueou o Bolsonaro deve ser muita burra ou louca da cabeça e com certeza (sic) NUNCA assistiu Scandal. Gente, isso só vai dar audiência e aumentar o ibope dele. Parecem que não aprenderam quando Scandal mostrou um presidente levando dois tiros e sendo eleito em seguida", tuitou um perfil fã da série.
VEJA TWEETS
O ATAQUE
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi retirado por seguranças do local onde fazia campanha, em Juiz de Fora, após ser atingido por uma facada.
Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local.
Um outro vídeo mostra o momento em que o candidato à Presidência é socorrido:
NOTA DA POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG.
O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

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