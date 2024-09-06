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Caso em SP

Influenciadora vira ré por homicídio de paciente durante peeling de fenol

O Judiciário seguiu o entendimento da promotoria de que a dona da clínica assumiu o risco de matar ao fazer o procedimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2024 às 07:38

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 07:38

A Justiça de São Paulo tornou ré a influenciadora Natalia Fabiana de Freitas, conhecida como Natalia Becker, por homicídio doloso com dolo eventual qualificado e motivo torpe. O Judiciário seguiu o entendimento da promotoria de que a dona da clínica assumiu o risco de matar ao fazer o procedimento de peeling de fenol em um paciente por R$ 5 mil.
O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público. Na decisão, o magistrado Antônio Carlos Pontes de Souza afirmou que há "existência de provas de materialidade e indícios da autoria do delito imputado" a Natalia.
Natalia Fabiana de Freitas, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, é influenciadora… - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/09/05/justica-caso-fenol-morte-sp.htm?cmpid=copiaecola
Natalia Fabiana de Freitas, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, é influenciadora Crédito: Reprodução/Redes sociais
A dona de clínica deve apresentar defesa escrita em até 10 dias. A Justiça também aceitou o pedido da promotoria para que a polícia elabore um laudo pericial sobre as substâncias químicas apreendidas na clínica da ré, incluindo os frascos encontrados no local e na sala onde a vítima, o empresário Henrique Chagas, passou pelo procedimento estético. O MP deseja saber se os frascos continham a substância fenol.
O magistrado ainda acolheu o pedido para aplicação de medidas cautelares à ré, que responde em liberdade. Entre elas, Natalia está proibida de se ausentar da comarca de São Paulo por mais de oito dias, sem autorização judicial, e deve manter seu endereço e número de WhatsApp atualizados nos autos.
Ela também está proibida de comparecer nos estabelecimentos comerciais dela, incluindo a clínica, e de exercer "as funções de esteticista", escreveu Souza. Apesar da decisão citar a profissão de esteticista, a Anesco (Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos) já informou que não há registro dela no banco de dados da instituição.
À polícia, Natalia disse que fez um curso online, ministrado por uma farmacêutica do Paraná, para a aplicação do fenol. Em agosto, a Polícia Civil do Paraná arquivou a ocorrência contra a farmacêutica por concluir que ela não cometeu crime.
DEFESA DE NATÁLIA
Quando foi denunciada, a advogada de Natália declarou que a ampla defesa e o contraditório deverão ser assegurados. Ao UOL, Tatiane Forte apontou que será demonstrado no processo que "não houve qualquer equívoco, somenos ilicitude, de modo que, será oportunamente apresentado no processo, todos os motivos da inocência" dela.
A reportagem tenta um novo contato com a defesa de Natalia.

Vítima sofreu parada cardiorespiratória

O empresário de 27 anos morreu enquanto passava por um procedimento estético realizado no dia 3 de junho. A clínica ficava localizada na rua Doutor Jesuíno Maciel, no Campo Belo.
Henrique Silva Chagas teve parada cardiorrespiratória durante o procedimento. A reportagem do UOL apurou que ele realizava um peeling de fenol. Na intervenção, considerada invasiva e conhecida por estimular o rejuvenescimento da pele, o fenol penetra na epiderme (a camada mais superficial da pele), o que causa sua necrose e induz reação inflamatória controlada não só na epiderme como também na derme (camada localizada abaixo da epiderme).
Vítima veio do interior de São Paulo para fazer o procedimento estético na clínica. Por volta das 14h30, a Polícia Militar foi acionada para apoiar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em ocorrência de morte suspeita. O Samu constatou o óbito do jovem ainda no local.
Clínica ficava localizada na rua Doutor Jesuíno Maciel e era liderada por Natalia Becker. No Instagram, a conta da influencer tinha mais de 233 mil seguidores. A mulher informava que era "criadora" de um protocolo de tratamento estético e "premiada especialista em melasma".

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