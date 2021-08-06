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Mudanças no planejamento

Inep altera cronograma do Censo da Educação Superior 2020

Inep realizou um encontro virtual para esclarecer os representantes das instituições sobre as questões relacionadas aos ajustes de cronograma e ao aperfeiçoamento do sistema

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:30
Aplicativos do Inep estão disponíveis na plataforma gov.br
Inep alterou cronograma do Censo da Educação Superior 2020 Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou o cronograma do Censo da Educação Superior (Censup) 2020. Os novos prazos foram publicados nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União, após a atualização de novas funcionalidades no Sistema Censup, utilizado por recenseadores e auxiliares institucionais para o preenchimento da pesquisa.
Nesta quinta-feira (5), o Inep realizou um encontro virtual para esclarecer os representantes das instituições sobre as questões relacionadas aos ajustes de cronograma e ao aperfeiçoamento do sistema.
As novas funcionalidades disponibilizadas são: migração de curso; migração de aluno; apagar dados de docente e de laboratório; verificação de erro de instituição e verificação de erro de curso. 
Como a coleta do Censo Superior começou em 1º de março, o Inep já havia disponibilizado, anteriormente, os módulos Cadastro do Recenseador Institucional, Instituição de Educação Superior, Curso, Docente e Aluno.
As instituições de educação superior terão, agora, até 17 de outubro para declarar as informações ao Censup. O prazo previsto anteriormente iria até 16 de julho. Os períodos para realizar os demais procedimentos também foram prorrogados, como as fases de conferência, análise, ajustes e homologação.
Com as mudanças, a divulgação dos dados do censo, que seria em 7 de dezembro, está prevista para 18 de fevereiro de 2022.
No portal do Inep, os recenseadores e auxiliares institucionais podem encontrar diversos materiais de apoio para o preenchimento dos formulários da pesquisa. 

O QUE É O CENSUP

Realizado anualmente pelo Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o Censo da Educação Superior (Censup) reúne informações sobre a infraestrutura dos estabelecimentos de ensino, vagas oferecidas, candidatos, matrículas, ingressantes, concluintes e docentes nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa.
O objetivo do Censup é oferecer estatísticas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira, assim como subsidiar o planejamento e a avaliação de políticas públicas do setor. Após a divulgação, as informações passam a figurar como dados oficiais do nível educacional. O censo ainda contribui para o cálculo de indicadores de qualidade.
A participação das instituições de ensino no Censup é requisito para adesão a projetos do Ministério da Educação, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

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